Saison culturelle – Up ! Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie, 6 octobre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Concert solo pour voix et objets – de 6 mois à 5 ans – par la Compagnie LagunArte.

Up exprime le haut en anglais [^p], et en langue basque, c’est une interjection qui appelle à la prudence [up]. Dans ce concert solo pour voix et objets, Kristof Hiriart retrouve son âme d’enfant. Sur le plateau, il explore les différentes matières présentes à lui : bois, fer, peaux, pierre, eau et… une échelle ! Il nous partage par son regard enjoué, son souffle et ses onomatopées inspirées, cet état d’émerveillement des premières découvertes.

Kristof Hiriart écrit : “L’enfant grandit et c’est une préoccupation de tous les instants ; l’adulte l’incite même à aller plus vite, trop vite parfois. Je crois qu’on ne peut grandir que jusqu’à sa propre hauteur”… et à son propre rythme ? Que l’on soit grand ou petit, il fait bon grandir le temps d’un Up ! auprès de l’artiste !.

2023-10-06 fin : 2023-10-06 11:30:00. EUR.

Rue de la Poste Salle Jéliote

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Solo concert for voice and objects – 6 months to 5 years – by Compagnie LagunArte.

Up means « up » in English [^p], and in Basque, it’s an interjection that calls for caution [up]. In this solo concert for voice and objects, Kristof Hiriart rediscovers his childlike soul. On stage, he explores the various materials at hand: wood, iron, skins, stone, water and? a ladder! With his playful gaze, his breath and his inspired onomatopoeia, he shares with us the wonder of first discoveries.

Kristof Hiriart writes: « Children grow up, and this is a constant preoccupation; adults even encourage them to go faster, sometimes too fast. I believe that we can only grow to our own height?? and at our own pace? Whether you’re big or small, it’s good to grow up for an Up! with the artist!

Concierto solo para voz y objetos – de 6 meses a 5 años – por la Compagnie LagunArte.

Up es la palabra inglesa que significa « arriba » [^p], y en euskera es una interjección que llama a la prudencia [up]. En este concierto en solitario para voz y objetos, Kristof Hiriart redescubre su alma infantil. En el escenario, explora los diferentes materiales que tiene a su disposición: madera, hierro, pieles, piedra, agua y… ¡una escalera! Con sus ojos juguetones, su respiración y sus inspiradas onomatopeyas, comparte con nosotros la maravilla de los primeros descubrimientos.

Kristof Hiriart escribe: « Los niños crecen y esto es una preocupación constante; los adultos incluso les animan a ir más deprisa, a veces demasiado deprisa. Yo creo que sólo podemos crecer a nuestra propia altura? y a nuestro propio ritmo? ¡Seas grande o pequeño, ¡es bueno crecer para un Up! con el artista!

Solokonzert für Stimme und Objekte – von 6 Monaten bis 5 Jahren – von der Compagnie LagunArte.

Up drückt im Englischen das Hoch aus [^p], und in der baskischen Sprache ist es eine Interjektion, die zur Vorsicht mahnt [up]. In diesem Solokonzert für Stimme und Objekte findet Kristof Hiriart seine kindliche Seele wieder. Auf der Bühne erkundet er die verschiedenen Materialien, die ihm zur Verfügung stehen: Holz, Eisen, Felle, Stein, Wasser und ? eine Leiter! Mit seinem verspielten Blick, seinem Atem und seinen inspirierenden Lautmalereien teilt er mit uns den Zustand des Staunens über die ersten Entdeckungen.

Kristof Hiriart schreibt: « Das Kind wächst, und das ist eine ständige Sorge; der Erwachsene drängt es sogar dazu, schneller zu gehen, manchmal zu schnell. Ich glaube, dass man nur bis zu seiner eigenen Höhe und in seinem eigenen Rhythmus wachsen kann Ob groß oder klein, es ist gut, für die Dauer eines Up! bei einem Künstler aufzuwachsen!

