Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Cirque, dès 8 ans, par La Barque Acide.

Il y a dans ce spectacle un « je ne sais quoi » qui le rend drôle, absurde, fantaisiste, le tout au bord du gouffre : neuf jeunes gens sont en proie à une mécanique qui les dépasse et qui les rend fragiles et forts en même temps. Ils peinent à trouver les équilibres suffisants et à contrôler les gestes appris pour remettre un peu d’ordre dans le chaos ambiant. On devine que tout n’est pas perdu tant ils essaient. Leur énergie les tient debout sur le pont d’un navire qui tangue dans la tempête et leur imaginaire débridé fait le reste…

Ces artistes viennent des quatre coins du monde : Brésil, Angleterre, Finlande, Australie, Espagne, France, États-Unis, Italie… et on ne peut s’empêcher de voir dans cette tentative (très réussie !) de “faire ensemble”, la métaphore de l’état de notre propre monde..

Circus, ages 8 and up, by La Barque Acide.

There’s an « je ne sais quoi » about this show that makes it funny, absurd and whimsical, all on the edge of the abyss: nine young people are in the grip of a mechanism that is beyond them, making them fragile and strong at the same time. They struggle to find the right balance and control the gestures they have learned to restore a little order to the surrounding chaos. We can see that all is not lost as they try so hard. Their energy keeps them upright on the deck of a storm-tossed ship, and their unbridled imagination does the rest?

These artists come from the four corners of the globe: Brazil, England, Finland, Australia, Spain, France, the United States, Italy? and we can’t help but see in this (highly successful!) attempt to « do things together », a metaphor for the state of our own world.

Circo, a partir de 8 años, por La Barque Acide.

Este espectáculo tiene un « je ne sais quoi » que lo hace divertido, absurdo y caprichoso, todo ello al borde del abismo: nueve jóvenes son presa de un mecanismo que les sobrepasa, haciéndoles frágiles y fuertes al mismo tiempo. Luchan por encontrar el justo equilibrio y controlar los gestos que han aprendido para restablecer un poco de orden en el caos circundante. Se nota que no todo está perdido porque lo intentan con todas sus fuerzas. Su energía les mantiene erguidos sobre la cubierta de un barco azotado por la tormenta, y su imaginación desbocada hace el resto..

Estos artistas proceden de los cuatro puntos cardinales del planeta: Brasil, Inglaterra, Finlandia, Australia, España, Francia, Estados Unidos, Italia… y no podemos evitar ver en este intento (¡muy logrado!) de « hacer cosas juntos » una metáfora del estado de nuestro propio mundo.

Zirkus, ab 8 Jahren, von La Barque Acide.

Diese Aufführung hat ein « je ne sais quoi », das sie lustig, absurd und fantasievoll macht, und das alles am Rande des Abgrunds: Neun junge Menschen werden von einer Mechanik geplagt, die sie überfordert und die sie gleichzeitig zerbrechlich und stark macht. Sie haben Mühe, ausreichende Gleichgewichte zu finden und die erlernten Gesten zu kontrollieren, um ein wenig Ordnung in das herrschende Chaos zu bringen. Man ahnt, dass noch nicht alles verloren ist, so sehr versuchen sie es. Ihre Energie hält sie auf dem Deck eines Schiffes, das im Sturm schwankt, und ihre ungezügelte Vorstellungskraft tut ihr Übriges

Die Künstler kommen aus allen Teilen der Welt: Brasilien, England, Finnland, Australien, Spanien, Frankreich, USA, Italien? und man kann nicht umhin, in diesem (sehr erfolgreichen!) Versuch, etwas gemeinsam zu tun, eine Metapher für den Zustand unserer eigenen Welt zu sehen.

