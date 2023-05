Brocante du salon du bien-être Rue de la Poste, 29 juillet 2023, Nancray-sur-Rimarde.

Nancray-sur-Rimarde,Loiret

Pour cette 6ème édition, l’association « les amis du bien-être » organise un salon du bien-être avec un vide grenier..

Dimanche 2023-07-29 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-30 . .

Rue de la Poste

Nancray-sur-Rimarde 45340 Loiret Centre-Val de Loire



For this 6th edition, the association « les amis du bien-être » organizes a wellness fair with a garage sale.

Para esta 6ª edición, la asociación « les amis du bien-être » organiza una feria del bienestar con venta de garaje.

Ausgabe organisiert der Verein « les amis du bien-être » eine Wellness-Messe mit einem Flohmarkt.

Mise à jour le 2023-05-20 par OT GRAND PITHIVERAIS