Concert Les Musiques Vagabondes rue de la Poste Montfarville, 29 août 2023, Montfarville.

Montfarville,Manche

Au programme :

Leos janácek – Sonate pour violon et piano

Paul Hindemith – Sonate pour violon seul op. 31 nº2

Johannes Brahms – Quatuor pour piano et cordes nº3 en do mineur

Musiciens :

Boris Kucharsky, violon

Hugo Haag, alto

Ludwig Dorner, violon

Joseph Barker violoncelle

Gorka Plada Girón, piano.

2023-08-29 20:30:00 fin : 2023-08-29 22:00:00. .

rue de la Poste

Montfarville 50760 Manche Normandie



Program:

Leos janácek – Sonata for violin and piano

Paul Hindemith – Sonata for solo violin Op. 31 No. 2

Johannes Brahms – Quartet for piano and strings No. 3 in C minor

Musicians :

Boris Kucharsky, violin

Hugo Haag, viola

Ludwig Dorner, violin

Joseph Barker, cello

Gorka Plada Girón, piano

En el programa:

Leos janácek – Sonata para violín y piano

Paul Hindemith – Sonata para violín solo op. 31 nº 2

Johannes Brahms – Cuarteto para piano y cuerdas nº 3 en do menor

Músicos :

Boris Kucharsky, violín

Hugo Haag, viola

Ludwig Dorner, violín

Joseph Barker, violonchelo

Gorka Plada Girón, piano

Auf dem Programm stehen:

Leos janácek – Sonate für Violine und Klavier

Paul Hindemith – Sonate für Violine solo op. 31 Nr. 2

Johannes Brahms – Quartett für Klavier und Streicher Nr. 3 in c-Moll

Musiker:

Boris Kucharsky, Violine

Hugo Haag, Viola

Ludwig Dorner, Violine

Joseph Barker Violoncello

Gorka Plada Girón, Klavier

Mise à jour le 2023-08-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche