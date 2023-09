EXPOSITION Rue de la Poste Cons-la-Grandville, 14 octobre 2023, Cons-la-Grandville.

Cons-la-Grandville,Meurthe-et-Moselle

Exposition des oeuvres des membres de l’atelier peinture de l’association AVF Longwy.. Tout public

Samedi 2023-10-14 14:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. 0 EUR.

Rue de la Poste Salle George Sand

Cons-la-Grandville 54870 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Exhibition of works by members of the AVF Longwy painting workshop.

Exposición de obras de los miembros del taller de pintura AVF Longwy.

Ausstellung von Werken der Mitglieder des Malateliers des Vereins AVF Longwy.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT DU GRAND LONGWY