32ème Salon des minéraux, fossiles, pierres taillées et exposition Rue de la Poste Chaillac, 13 juillet 2024, Chaillac.

Chaillac Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13

fin : 2024-07-14

Week-end autour des minéraux rappelant le passé minier de Chaillac avec visite du musée et exposition sur les énergies vertes..

Pendant 2 jours les merveilles de la nature : minéraux et fossiles cohabiteront avec les pierres taillées, bijoux… (épidotes du Mali, apophyllites, ou stilbites d’Inde, amethystes du Brésil mais aussi ammonites, oursins, trilobites des témoins du passé qui devraient intéresser beaucoup de jeunes.

Présence de plus de 20 exposants (100ml environ).

Animations : trouve mon galet mise en place dans le village

Tombola, buvette et restauration sur place.

Rue de la Poste

Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-15 par Destination Brenne