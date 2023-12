Randonnée du tourisme vert rue de la poste Cernoy-en-Berry, 7 juillet 2024, Cernoy-en-Berry.

Cernoy-en-Berry Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-07-07 07:30:00

fin : 2024-07-07 12:30:00

Les Randonneurs ligériens proposent le 7 juillet la randonnée du Tourisme Vert à Beaulieu-sur-Loire, au départ de la salle des fêtes. Les départs se feront de 7 h 30 jusqu’à 10 h. Le café, les ravitaillements et le verre de l’amitié à l’arrivée vous seront offerts. Pensez à vous munir de votre gobelet.

rue de la poste

Cernoy-en-Berry 45630 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-19