MARCHÉ TRADITIONNEL Rue de la Poste Canet, 16 novembre 2023, Canet.

Canet Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-16 09:00:00

fin : 2023-11-16 12:00:00

Tous les mardis et jeudis, 4 à 5 stands de producteurs locaux vous attendent..

Tous les mardis et jeudis, 4 à 5 stands de producteurs locaux vous attendent.

Tous les mardis et jeudis, 4 à 5 stands de producteurs locaux vous attendent.

.

Rue de la Poste

Canet 34800 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2022-12-23 par OT DU CLERMONTAIS