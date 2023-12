Carnaval : défilé et soirée costumée Rue de la Poste Beaulieu-sur-Loire Catégories d’Évènement: Beaulieu-sur-loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-17 20:00:00

A vos masques ! L’accueil de loisirs de Beaulieu-sur-Loire organise un défilé costumé pour Carnaval au départ de la mairie à 15h suivi d’une soirée costumée à la salle des fêtes dès 20 h. N’hésitez pas à réserver votre soirée au 06 70 02 16 12. .

Rue de la Poste

Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire

