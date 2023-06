Ciné débat « agriculture et alimentation » rue de la Poste Beaulieu-sur-Loire, 15 septembre 2023, Beaulieu-sur-Loire.

Beaulieu-sur-Loire,Loiret

Olivier Goujon et la Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu sur Loire, proposent deuxième ciné-débat. : « agriculture et alimentation »..

2023-09-15 à ; fin : 2023-09-15 22:30:00. .

rue de la Poste

Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire



Olivier Goujon and the Maison du Terroir et d?Animations de Beaulieu sur Loire, offer a second film-debate. the theme is « agriculture and food ».

Olivier Goujon y la Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu sur Loire organizan un segundo cine-debate. el tema es « agricultura y alimentación ».

Olivier Goujon und das Maison du Terroir et d’Animations in Beaulieu sur Loire, bieten eine zweite Filmdebatte an. die Filmvorführung findet unter dem Titel « Landwirtschaft und Ernährung » statt.

Mise à jour le 2023-06-02 par ADRT45