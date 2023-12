Marché Rue de la Poste Assat, 7 juin 2024, Assat.

Assat Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 17:00:00

fin : 2024-06-07 20:00:00

Le marché d’Assat vous propose d’allier l’utile à l’agréable avec des produits divers et variés provenant des producteurs locaux . Vous pourrez y retrouver : un maraicher, des fromages, un traiteur accras frites, du vins aux plantes, des bijoux et petits objets créations, la Maison de la châtaigne béarnaise, la Yeyette (rhum et punch, rougail), un stand de bières, la ferme de Lombia volailles et porc salaison et viande fraiche. Une plancha sera présente si beau temps avec un marchand de miel et des savons artisanaux (s’il fait beau uniquement car les produits sont fragiles)..

Le marché d’Assat vous propose d’allier l’utile à l’agréable avec des produits divers et variés provenant des producteurs locaux . Vous pourrez y retrouver : un maraicher, des fromages, un traiteur accras frites, du vins aux plantes, des bijoux et petits objets créations, la Maison de la châtaigne béarnaise, la Yeyette (rhum et punch, rougail), un stand de bières, la ferme de Lombia volailles et porc salaison et viande fraiche. Une plancha sera présente si beau temps avec un marchand de miel et des savons artisanaux (s’il fait beau uniquement car les produits sont fragiles).

Le marché d’Assat vous propose d’allier l’utile à l’agréable avec des produits divers et variés provenant des producteurs locaux . Vous pourrez y retrouver : un maraicher, des fromages, un traiteur accras frites, du vins aux plantes, des bijoux et petits objets créations, la Maison de la châtaigne béarnaise, la Yeyette (rhum et punch, rougail), un stand de bières, la ferme de Lombia volailles et porc salaison et viande fraiche. Une plancha sera présente si beau temps avec un marchand de miel et des savons artisanaux (s’il fait beau uniquement car les produits sont fragiles).

.

Rue de la Poste Sur la place

Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay