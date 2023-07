Marché Rue de la Poste Assat, 21 juillet 2023, Assat.

Assat,Pyrénées-Atlantiques

Le marché d’Assat vous propose d’allier l’utile à l’agréable avec des produits divers et variés provenant des producteurs locaux . Vous pourrez y retrouver : un maraicher, des fromages, un traiteur accras frites, du vins aux plantes, des bijoux et petits objets créations, la Maison de la châtaigne béarnaise, la Yeyette (rhum et punch, rougail), un stand de bières, la ferme de Lombia volailles et porc salaison et viande fraiche. Une plancha sera présente si beau temps avec un marchand de miel et des savons artisanaux (s’il fait beau uniquement car les produits sont fragiles)..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 20:00:00. .

Rue de la Poste Sur la place

Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The market of Assat proposes you to combine the useful with the pleasant with various products coming from the local producers. You will be able to find: a market gardener, cheeses, a delicatessen accras frites, wines with plants, jewels and small objects creations, the House of the chestnut béarnaise, the Yeyette (rum and punch, rougail), a stand of beers, the farm of Lombia poultries and pig salting and fresh meat. A plancha will be present if the weather is good with a honey merchant and artisanal soaps (if the weather is good only because the products are fragile).

El mercado de Assat le propone combinar la utilidad con el placer con productos diversos y variados procedentes de los productores locales. Usted podrá encontrar: un jardinero de mercado, quesos, una charcutería accras frites, vinos con plantas, joyas y pequeños objetos creaciones, la Casa de la castaña béarnaise, el Yeyette (ron y ponche, rougail), un puesto de cervezas, la granja de Lombia poultries y cerdo salado y carne fresca. Una plancha estará presente si hace buen tiempo con un comerciante de miel y jabones artesanales (si hace buen tiempo sólo porque los productos son frágiles).

Der Markt in Assat bietet Ihnen die Möglichkeit, das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden, indem Sie verschiedene und vielfältige Produkte von lokalen Erzeugern kaufen. Hier finden Sie: einen Gemüsebauern, Käsesorten, einen Feinkostladen mit Accras Frites, Pflanzenweine, Schmuck und kleine Kunstwerke, das Haus der Kastanie aus Béarn, Yeyette (Rum und Punsch, Rougail), einen Bierstand, den Bauernhof von Lombia mit Geflügel, Schweinefleisch und frischem Fleisch. Bei schönem Wetter gibt es eine Plancha mit einem Honighändler und handgemachten Seifen (nur bei schönem Wetter, da die Produkte zerbrechlich sind).

Mise à jour le 2023-07-09 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay