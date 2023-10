APRES-MIDI MONSTRUEUSE – ADISSAN Rue de la Poste Adissan Catégories d’Évènement: Adissan

Hérault APRES-MIDI MONSTRUEUSE – ADISSAN Rue de la Poste Adissan, 25 octobre 2023, Adissan. Adissan,Hérault Après midi monstrueusement récréative à destination des enfants sur le thème d’Halloween.

2023-10-25 16:00:00 fin : 2023-10-25 . .

Rue de la Poste

Adissan 34230 Hérault Occitanie



Halloween-themed afternoon of monstrous fun for children Una monstruosa tarde de diversión para los niños sobre el tema de Halloween Monströser Freizeitnachmittag für Kinder zum Thema Halloween

