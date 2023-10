SOIREE JEUX – ADISSAN Rue de la Poste Adissan, 20 octobre 2023, Adissan.

Adissan,Hérault

Petits et grands venez partager une soirée conviviale autour de jeux de sociétés..

2023-10-20 20:20:00 fin : 2023-10-20 23:23:00. .

Rue de la Poste

Adissan 34230 Hérault Occitanie



Come and enjoy an evening of board games for all ages.

Ven a disfrutar de una tarde de juegos de mesa para todas las edades.

Groß und Klein kommen, um einen geselligen Abend mit Gesellschaftsspielen zu verbringen.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE