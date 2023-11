RANDONNÉE FAMILIALE – CERS Rue de la Plaine Cers, 2 décembre 2023, Cers.

Cers,Hérault

Dans le cadre du Téléthon, Le Vélo Club de Cers et l’Amicale du Don du Sang de Cers organisent une randonnée familiale à vélo ou pédestre. Les inscriptions se font le jour même au stade municipal..

2023-12-02 09:00:00

Rue de la Plaine

Cers 34420 Hérault Occitanie



As part of the Telethon, Le Vélo Club de Cers and l’Amicale du Don du Sang de Cers are organizing a family bike or foot ride. Registration on the day at the municipal stadium.

En el marco del Teletón, el Vélo Club de Cers y la Amicale du Don du Sang de Cers organizan un paseo familiar en bicicleta o a pie. Puedes inscribirte el mismo día en el estadio municipal.

Im Rahmen des Telethon organisieren der Vélo Club de Cers und die Amicale du Don du Sang de Cers eine Familienwanderung mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Die Anmeldungen erfolgen am selben Tag im städtischen Stadion.

