Atelier Parent/Enfants à l’AFCA Rue de la Plaine Aire-sur-l’Adour, 21 octobre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Atelier parent/enfant(2 à 6 ans )

1 samedi par mois venez partager, découvrir, jouer avec votre enfant sous le chapiteau de l’AFCA à Aire sur l’Adour

2€ la séance

Inscription au : 05 58 71 66 94.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 11:45:00. EUR.

Rue de la Plaine

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Parent/child workshop (2 to 6 years)

1 Saturday a month, come and share, discover and play with your child under the AFCA big top in Aire sur l’Adour

2? per session

Registration : 05 58 71 66 94

Taller para padres e hijos (de 2 a 6 años)

1 sábado al mes, venga a compartir, descubrir y jugar con su hijo bajo la carpa de la AFCA de Aire sur l’Adour

2? por sesión

Reserva al : 05 58 71 66 94

Eltern-Kind-Workshop (2 bis 6 Jahre)

an einem Samstag im Monat können Sie mit Ihrem Kind im AFCA-Zelt in Aire sur l’Adour spielen, entdecken und teilen

2 ? pro Sitzung

Anmeldung unter: 05 58 71 66 94

