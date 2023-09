Atelier Parent/Bébé à l’AFCA Rue de la Plaine Aire-sur-l’Adour, 21 octobre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Atelier parent/bébé (6 à 24 mois)

1 samedi par mois venez partager, découvrir, jouer avec votre bébé. Un éveil motreur et sensoriel grâce aux différentes disciplines circassiennes.

1€ la séance

Inscription au : 05 58 71 66 94.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 12:15:00. EUR.

Rue de la Plaine

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Parent/baby workshop (6 to 24 months)

1 Saturday a month, come and share, discover and play with your baby. A motor and sensory awakening through various circus disciplines.

1? per session

Registration : 05 58 71 66 94

Taller para padres y bebés (de 6 a 24 meses)

1 sábado al mes, ven a compartir, descubrir y jugar con tu bebé. Las diferentes disciplinas circenses despertarán los sentidos de tu bebé.

1? por sesión

Reserva al : 05 58 71 66 94

Eltern-Baby-Workshop (6 bis 24 Monate)

an einem Samstag im Monat können Sie mit Ihrem Baby spielen, entdecken und teilen. Ein motorisches und sensorisches Erwachen dank der verschiedenen Zirkusdisziplinen.

1? pro Sitzung

Anmeldung unter: 05 58 71 66 94

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Aire sur l’Adour