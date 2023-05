Atelier cirque adulte – Initiation aux disciplines aériennes à l’AFCA Rue de la Plaine, 27 juin 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Atelier cirque adulte – Initiation aux disciplines aériennes sera le mardi 27 juin, de 18h30 à 19h45.

Venez découvrir le trapèze, le cerceau et le tissu aérien sous notre chapiteau à Aire sur l’Adour.

Pas de pré-requis nécessaires: nous organisons cette séance spécialement pour les débutant(e)s.

Cet atelier est gratuit et sur inscription.

Inscription au : 05 58 71 66 94.

2023-06-27 à ; fin : 2023-06-27 19:30:00. .

Rue de la Plaine

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Adult circus workshop ? Introduction to aerial disciplines on Tuesday June 27, from 6.30pm to 7.45pm.

Come and discover trapeze, hoop and aerial fabric under our big top in Aire sur l’Adour.

No pre-requisites necessary: we’re organizing this session especially for beginners.

This workshop is free and requires registration.

Registration on : 05 58 71 66 94

Taller de circo para adultos ? Iniciación a las disciplinas aéreas el martes 27 de junio, de 18:30 a 19:45 h.

Venga a descubrir el trapecio, el aro y la tela aérea bajo nuestra carpa en Aire sur l’Adour.

No es necesario ningún requisito previo: organizamos esta sesión especialmente para principiantes.

Este taller es gratuito y requiere inscripción previa.

Para reservar, llame al 05 58 71 66 94

Zirkusworkshop für Erwachsene ? Einführung in die Luftdisziplinen wird am Dienstag, den 27. Juni, von 18.30 bis 19.45 Uhr stattfinden.

Entdecken Sie das Trapez, den Reifen und das Lufttuch in unserem Zelt in Aire sur l’Adour.

Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich: Wir organisieren diesen Kurs speziell für Anfänger.

Der Workshop ist kostenlos und erfordert eine Anmeldung.

Anmeldung unter: 05 58 71 66 94

