Balade Nature : Connaissez-vous la vie du hérisson ? Rue de la Plage Penestin, 24 octobre 2023, Penestin.

Petit animal pas si commun, venez en apprendre davantage sur la vie du hérisson d’Europe lors d’une balade.

Rue de la Plage Quartier de la Mine d'Or 56760 Penestin Penestin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T14:00:00+02:00 – 2023-10-24T16:00:00+02:00

FAMILLE NATURE