Pénestin se mobilise pour le Téléthon
25 novembre – 3 décembre
Rue de la Plage

Rue de la Plage
Quartier de la Mine d'Or 56760 Penestin

Au programme de cette édition :

Activités sportives : vélo, marche, marche nordique

Expositions et vente des travaux de l’association Sports et loisirs : peinture, décoration

Restauration sur place ou à emporter : galettes-saucisses, crêpes, gateau, huîtres…

Buvette sur place.

Animations par deux groupes musicaux dans l’après-midi et promenade à moto.

