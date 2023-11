Marche de sensibilisation Rue de la plage 56760 Penestin Penestin, 12 novembre 2023, Penestin.

Marche de sensibilisation Dimanche 12 novembre, 14h30 Rue de la plage 56760 Penestin Public

Les associations de Pénestin se mobilisent pour le d’organes !

Marche de sensibilisation ouverte à tous avec la participation de l’équipe d’infirmières coordinatrices de l’hôpital de Saint-Nazaire.

TOUS RECEVEURS, TOUS DONNEURS !

Rue de la plage 56760 Penestin Rue de la plage 56760 Penestin Penestin 56760 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 10 03 00 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@penestin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.penestin.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-de-sensibilisation-penestin.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T14:30:00+01:00 – 2023-11-13T00:30:00+01:00

2023-11-12T14:30:00+01:00 – 2023-11-13T00:30:00+01:00

FAMILLE SPORTRANDONEE