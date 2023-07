Le Rucher du Marcassin – Ferme pédagogique apicole Rue de la place Seraincourt, 12 juillet 2023, Seraincourt.

Seraincourt,Ardennes

Venez découvrir la seule ferme pédagogique dédiée à l’abeille et aux pollinisateurs de la région ! Partir à la rencontre avec les abeilles en toute sécurité dans notre lieu d’observation unique pour tout savoir sur la vie fascinante des abeilles, l’histoire de l’apiculture et la magie de la pollinisation et de la transformation du nectar des fleurs en miel. La poursuite de la visite s’effectue dans le jardin de plantes aromatiques et médicinales pour une chasse aux trésors des plantes et des nombreux auxiliaires de la nature. La durée de la visite est de 2h. Ouverture : Juin : le dimanche à 15hJuillet / Août : le mercredi à 15h Possibilité de visite le matin également ces jours là selon les conditions météo. Visites pour les groupes et scolaires sur demande..

Rue de la place

Seraincourt 08220 Ardennes Grand Est



Come discover the only educational farm dedicated to bees and pollinators in the region! Meet the bees in complete safety in our unique observation area to learn all about the fascinating life of bees, the history of beekeeping and the magic of pollination and the transformation of flower nectar into honey. The visit continues in the garden of aromatic and medicinal plants for a treasure hunt of plants and the many auxiliaries of nature. The visit lasts 2 hours. Opening : June : Sunday at 3pm July / August : Wednesday at 3pm Possibility to visit in the morning depending on the weather conditions. Visits for groups and schools on request.

Venga a descubrir la única granja educativa dedicada a las abejas y los polinizadores de la región Conozca a las abejas con total seguridad en nuestra exclusiva zona de observación y aprenda todo sobre la fascinante vida de las abejas, la historia de la apicultura y la magia de la polinización y la transformación del néctar de las flores en miel. La visita continúa en el jardín de plantas aromáticas y medicinales con una búsqueda del tesoro de las plantas y los numerosos ayudantes de la naturaleza. La visita dura 2 horas. Horario de apertura: junio: domingos a las 15.00 julio/agosto: miércoles a las 15.00 Las visitas también pueden realizarse por la mañana esos días, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Visitas para grupos y colegios previa solicitud.

Entdecken Sie den einzigen pädagogischen Bauernhof in der Region, der der Biene und den Bestäubern gewidmet ist! Begeben Sie sich in unserem einzigartigen Beobachtungsort auf eine sichere Reise zu den Bienen und erfahren Sie alles über das faszinierende Leben der Bienen, die Geschichte der Imkerei und die Magie der Bestäubung und der Umwandlung von Blumennektar in Honig. Die Fortsetzung des Besuchs erfolgt im Kräuter- und Heilpflanzengarten, wo eine Schatzsuche nach den Pflanzen und den zahlreichen Helfern der Natur stattfindet. Die Dauer des Besuchs beträgt 2 Stunden. Öffnungszeiten: Juni: sonntags um 15 UhrJuli / August: mittwochs um 15 Uhr Besichtigung am Vormittag auch an diesen Tagen möglich, je nach Wetterlage. Besuche für Gruppen und Schulklassen auf Anfrage.

