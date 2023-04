Portes ouvertes Le Rucher du Marcassin Rue de la Place Seraincourt Catégories d’Évènement: Ardennes

Seraincourt

Portes ouvertes Le Rucher du Marcassin Rue de la Place, 9 juillet 2023, Seraincourt. Marché de producteurs, visites au rucher, démonstrations au jardin, repas, concert..

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 . .

Rue de la Place

Seraincourt 08220 Ardennes Grand Est



Farmers’ market, visits to the apiary, demonstrations in the garden, meal, concert. Mercado agrícola, visitas al colmenar, demostraciones en el jardín, comida, concierto. Bauernmarkt, Besuche am Bienenstand, Vorführungen im Garten, Essen, Konzert. Mise à jour le 2023-03-06 par Ardennes Tourisme

