STAGE DE PEINTURE – NATURE MORTE (NOUVEAU) Rue de la Place Olargues, 1 décembre 2023, Olargues.

Olargues,Hérault

Vous souhaitez apprendre à peindre ou améliorer et diversifier votre technique? Cet atelier est pour vous!

Els Knockaert, portraitiste professionnelle vous accueille dans son atelier.

Vous aborderez diverses techniques et matériaux, et réaliserez un tableau sur toile en fin de stage..

2024-03-23 09:30:00 fin : 2024-03-24 17:30:00. EUR.

Rue de la Place

Olargues 34390 Hérault Occitanie



Would you like to learn to paint, or improve and diversify your technique? This workshop is for you!

Professional portrait painter Els Knockaert welcomes you to her studio.

You’ll learn about various techniques and materials, and produce a painting on canvas at the end of the workshop.

¿Le gustaría aprender a pintar o mejorar y diversificar su técnica? ¡Este taller es para ti!

Els Knockaert, retratista profesional, le da la bienvenida a su estudio.

Conocerá diversas técnicas y materiales, y realizará un cuadro sobre lienzo al final del curso.

Möchten Sie das Malen lernen oder Ihre Technik verbessern und erweitern? Dann ist dieser Workshop genau das Richtige für Sie!

Els Knockaert, eine professionelle Porträtmalerin, empfängt Sie in ihrem Atelier.

Sie lernen verschiedene Techniken und Materialien kennen und fertigen am Ende des Kurses ein Bild auf Leinwand an.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC