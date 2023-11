STAGE DE PEINTURE Rue de la Place Olargues, 25 novembre 2023, Olargues.

Olargues,Hérault

Els Knockaert, portraitiste professionnelle vous accueille dans son atelier à Olargues. Participez à un stage de 2 jours de 9h30 à 18h. Vous aborderez diverses techniques et expressions, et réaliserez un portrait sur toile en fin de stage..

2023-11-25 fin : 2023-11-26 . EUR.

Rue de la Place

Olargues 34390 Hérault Occitanie



Els Knockaert, professional portrait painter, welcomes you to her studio in Olargues. Take part in a 2-day workshop from 9:30 am to 6 pm. You’ll learn about various techniques and expressions, and produce a portrait on canvas at the end of the course.

Els Knockaert, retratista profesional, le recibe en su estudio de Olargues. Participe en un curso de 2 días, de 9.30 a 18.00 horas. Aprenderá diversas técnicas y expresiones, y realizará un retrato sobre lienzo al final del curso.

Els Knockaert, eine professionelle Porträtmalerin, empfängt Sie in ihrem Atelier in Olargues. Nehmen Sie an einem zweitägigen Workshop von 9:30 bis 18:00 Uhr teil. Sie werden sich mit verschiedenen Techniken und Ausdrucksformen beschäftigen und am Ende des Kurses ein Porträt auf Leinwand anfertigen.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC