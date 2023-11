SALON D’HIVER DU BIEN-ÊTRE Rue de la Piscine Saint-Avold, 18 novembre 2023, Saint-Avold.

Saint-Avold,Moselle

Un salon qui mêle voyance, reiki, produits du terroir, magnétisme, sophrologie, hypnose, lithothérapie, huiles essentielles, et bien d’autres. Sur place également des ateliers, animations, conférences et de la restauration. Entrée libre (certaines animations sont payantes et/ou sur réservation).. Tout public

Dimanche 2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 20:30:00. 0 EUR.

Rue de la Piscine

Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est



A show that combines clairvoyance, reiki, local products, magnetism, sophrology, hypnosis, lithotherapy, essential oils and much more. On-site workshops, events, conferences and catering. Free admission (some events are subject to payment and/or reservation).

Un espectáculo que combina videncia, reiki, productos locales, magnetismo, sofrología, hipnosis, litoterapia, aceites esenciales y mucho más. También habrá talleres, eventos, conferencias y catering. La entrada es gratuita (algunos actos son de pago y/o deben reservarse con antelación).

Eine Messe, auf der Wahrsagerei, Reiki, regionale Produkte, Magnetismus, Sophrologie, Hypnose, Lithotherapie, ätherische Öle und vieles mehr angeboten werden. Vor Ort gibt es außerdem Workshops, Animationen, Vorträge und Verpflegung. Freier Eintritt (einige Veranstaltungen sind kostenpflichtig und/oder müssen reserviert werden).

Mise à jour le 2023-11-03 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE