JOURNÉE OCTOBRE ROSE À SAINT-AVOLD Rue de la Piscine Saint-Avold, 8 octobre 2023, Saint-Avold.

Saint-Avold,Moselle

La ville de Saint-Avold s’engage dans la prévention du cancer du sein et organise un village Octobre Rose avec plus de 40 stands, des cours de yoga, un buste pédagogique ainsi que des conférences. Informer, prévenir, accompagner, telles sont les missions des organismes qui seront présents sur les stands. Le public aura l’occasion de découvrir un panel de produits et services pour mieux vivre pendant et après la maladie. Les cours de yoga mobiliseront des techniques de remises en forme douce. 5 conférences auront lieu entre 10h30 et 15h30 et évoqueront les aspects physiques, psychologiques et médicaux liés au cancer du sein. Le public aura l’occasion d’apprendre les gestes d’autopalpation grâce au stand de la Ligue Contre le Cancer.. Tout public

Dimanche 2023-10-08 10:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. 0 EUR.

Rue de la Piscine

Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est



The town of Saint-Avold is committed to breast cancer prevention and is organizing a Pink October village with over 40 stands, yoga classes, an educational bust and conferences. Information, prevention and support are the missions of the organizations present at the stands. The public will have the opportunity to discover a range of products and services to help them live better during and after the disease. Yoga classes will feature gentle fitness techniques. 5 conferences will be held between 10:30 a.m. and 3:30 p.m., covering the physical, psychological and medical aspects of breast cancer. The public will have the opportunity to learn self-palpation techniques at the Ligue Contre le Cancer stand.

La ciudad de Saint-Avold se compromete con la prevención del cáncer de mama y organiza un pueblo Octubre Rosa con más de 40 stands, clases de yoga, un busto educativo y conferencias. Información, prevención y apoyo son las misiones de las organizaciones que estarán presentes en los stands. El público tendrá la oportunidad de descubrir una gama de productos y servicios que le ayudarán a vivir mejor durante y después de la enfermedad. Entre las 10.30 y las 15.30 horas se celebrarán 5 conferencias sobre los aspectos físicos, psicológicos y médicos del cáncer de mama. El público también tendrá la oportunidad de aprender a realizarse una autopalpación en el stand de la Liga contra el Cáncer.

Die Stadt Saint-Avold engagiert sich für die Brustkrebsprävention und organisiert ein Rosa-Oktober-Dorf mit über 40 Ständen, Yogakursen, einer Lehrbüste sowie Vorträgen. Informieren, vorbeugen, begleiten – das sind die Aufgaben der Organisationen, die an den Ständen vertreten sein werden. Die Besucher haben die Möglichkeit, eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen zu entdecken, die ihnen helfen, während und nach der Krankheit besser zu leben. Zwischen 10:30 und 15:30 Uhr finden fünf Vorträge statt, die sich mit den physischen, psychologischen und medizinischen Aspekten von Brustkrebs befassen. Die Öffentlichkeit kann am Stand der Krebsliga die Gesten der Selbstpalpation erlernen.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE