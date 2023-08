TRIATHLON DE SAINT-AVOLD ET LA CASAS Rue de la Piscine Saint-Avold, 10 septembre 2023, Saint-Avold.

Saint-Avold,Moselle

Vous évoluerez dans une piscine chauffée en toute sécurité lors du triathlon de la Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie. Dès 7h, accueil et retrait des dossards. À 9h, triathlon XS départ en « contre la montre » (350m de natation en piscine de 50m, 10km vélo et 2,5km de CAP) et triathlon S départ en « contre la montre » (700m de natation en piscine de 50m, 20km vélo, 5km de CAP) avec sortie à l’australienne pour le spectacle ! À 11h, triathlons enfants 6/9 ans et 10/13 ans (natation, VTT et CAP) dans l’enceinte de la piscine. Pour finir, remise des prix à 13h. Restauration sur place.. Tout public

Dimanche 2023-09-10 07:00:00 fin : 2023-09-10 14:00:00. 30 EUR.

Rue de la Piscine

Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est



The Saint-Avold Synergie Triathlon is a safe, heated swimming pool. From 7 a.m., welcome and bib withdrawal. At 9 a.m., XS triathlon starts as a « time trial » (350m swim in 50m pool, 10km bike and 2.5km CAP) and S triathlon starts as a « time trial » (700m swim in 50m pool, 20km bike, 5km CAP) with an Australian-style exit for the show! At 11 a.m., children’s triathlons for 6/9 and 10/13 year-olds (swimming, mountain biking and CAP) in the pool area. Awards ceremony at 1pm. Catering on site.

El Triatlón Comunitario Urbano Synergie de Saint-Avold es una piscina segura y climatizada. A partir de las 7h, bienvenida y recogida de dorsales. A las 9 h, salida del triatlón XS contrarreloj (350 m de natación en piscina de 50 m, 10 km de bicicleta y 2,5 km de CAP) y del triatlón S contrarreloj (700 m de natación en piscina de 50 m, 20 km de bicicleta y 5 km de CAP) ¡con una salida a la australiana para el espectáculo! A las 11 h, triatlón infantil para niños de 6/9 años y 10/13 años (natación, BTT y CAP) en la zona de la piscina. Por último, entrega de premios a las 13 h. Catering in situ.

Sie werden sich beim Triathlon der Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie in einem beheizten Schwimmbad in aller Sicherheit bewegen. Ab 7 Uhr: Empfang und Abholung der Startnummern. Um 9 Uhr beginnt der Triathlon XS als « Zeitfahren » (350 m Schwimmen im 50-m-Pool, 10 km Radfahren und 2,5 km CAP) und der Triathlon S als « Zeitfahren » (700 m Schwimmen im 50-m-Pool, 20 km Radfahren, 5 km CAP) mit australischem Ausgang für das Spektakel! Um 11 Uhr Kindertriathlon 6/9 und 10/13 Jahre (Schwimmen, Mountainbike und CAP) auf dem Gelände des Schwimmbads. Zum Abschluss gibt es um 13 Uhr eine Preisverleihung. Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE