FÊTE DE LA PISCINE Rue de la Piscine Saint-Avold, 16 juillet 2023, Saint-Avold.

Saint-Avold,Moselle

Organisée par la Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie. Au programme : animations non-stop et restauration sur place. Passage de diplôme de natation, aquagym, concours de plongeon, mousse party, spectacles enfants, structures gonflables…. Tout public

Dimanche 2023-07-16 10:00:00 fin : 2023-07-16 19:00:00. 0 EUR.

Rue de la Piscine

Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est



Organized by the Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie. On the program: non-stop entertainment and on-site catering. Swimming diploma, aquagym, diving competition, foam party, children’s shows, inflatable structures…

Organizado por la Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie. En el programa: animación ininterrumpida y restauración in situ. Diploma de natación, aquagym, competición de submarinismo, fiesta de la espuma, espectáculos infantiles, estructuras hinchables…

Organisiert von der Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie. Programm: Nonstop-Animationen und Verpflegung vor Ort. Schwimmabzeichen, Wassergymnastik, Tauchwettbewerb, Schaumparty, Kindershows, aufblasbare Strukturen…

Mise à jour le 2023-07-06 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE