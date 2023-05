PARCOURS POUR TOUS Rue de la Piscine, 11 juin 2023, Saint-Avold.

Saint-Avold,Moselle

Organisé au profit des écoles publiques de Kabrousse au Sénégal par le service Jeunesse et Sport de la Ville de Saint-Avold. Boucle de 2km et parcours ludique jusqu’à 11 ans sur le parking. Don (espèces et/ou livres) contre une casquette. Inscription sur place. Animations et restauration.. Tout public

Dimanche 2023-06-11 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-11 12:00:00. 0 EUR.

Rue de la Piscine

Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est



Organized for the benefit of the public schools of Kabrousse in Senegal by the Youth and Sport Department of the City of Saint-Avold. 2km loop and fun course for children up to 11 years old in the parking lot. Donation (cash and/or books) in exchange for a cap. Registration on site. Animations and catering.

Organizado en beneficio de las escuelas públicas de Kabrousse en Senegal por el Departamento de Juventud y Deporte de la Ciudad de Saint-Avold. Circuito de 2 km y recorrido lúdico para niños de hasta 11 años en el aparcamiento. Donación (en metálico y/o libros) a cambio de una gorra. Inscripción in situ. Animaciones y catering.

Organisiert zugunsten der öffentlichen Schulen in Kabrousse im Senegal von der Jugend- und Sportabteilung der Stadt Saint-Avold. 2 km lange Schleife und Spielparcours für Kinder bis 11 Jahre auf dem Parkplatz. Spende (Bargeld und/oder Bücher) gegen eine Mütze. Anmeldung vor Ort. Animationen und Verpflegung.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE