VILLAGE D’HALLOWEEN rue de la Piscine-parc du centre aquatique Sarrebourg, 31 octobre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Le centre aquatique de Sarrebourg vous propose de pénétrer dans son village d’Halloween ! Au programme : maquillage, jeux de societé, bonbons, lectures spectacle, bricolage, repas/concert celtique. Payant.

Information et réservation par téléphone.. Tout public

Mardi 2023-10-31 17:00:00 fin : 2023-10-31 21:00:00. 2 EUR.

rue de la Piscine-parc du centre aquatique

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



The Sarrebourg aquatic center invites you to enter its Halloween village! On the program: face-painting, board games, candy, show readings, crafts, Celtic meal/concert. Charges apply.

Information and reservations by phone.

El centro acuático de Sarrebourg le invita a entrar en su pueblo de Halloween Programa: pintacaras, juegos de mesa, golosinas, lecturas, manualidades, comida/concierto celta. Entrada gratuita.

Información y reservas por teléfono.

Das Wassersportzentrum in Saarburg lädt Sie ein, in sein Halloween-Dorf einzutreten! Auf dem Programm stehen: Schminken, Gesellschaftsspiele, Süßigkeiten, Lesungen, Basteln, keltisches Essen/Konzert. Die Teilnahme ist kostenpflichtig.

Informationen und Reservierungen per Telefon.

Mise à jour le 2023-09-30 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG