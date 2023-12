Festival Les Intemporel-les 2024 Rue de la Piscine Argenton-sur-Creuse, 15 juillet 2024, Argenton-sur-Creuse.

Argenton-sur-Creuse Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-15 21:00:00

fin : 2024-07-21

La troisième édition des Intemporel-les aura lieu à Argenton-sur-Creuse et ses environs du 15 au 21 juillet 2024.

Les Intemporel-les concrétisent les évolutions audacieuses d’une programmation « curieuse ».

Le festival s’impose comme une expérience musicale qui décloisonne styles, modes d’expression et époques.

Programme à venir

Rue de la Piscine

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



