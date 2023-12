MOMENT MUSICAL Rue de la Pionnerie Longèves, 16 janvier 2024, Longèves.

Longèves Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16 19:00:00

fin : 2024-01-16

L’École Intercommunale de Musique et Danse vous invite à profiter d’un moment musical..

L’École Intercommunale de Musique et Danse vous invite à profiter d’un moment musical.

Avec les élèves des écoles Jules Verne de L’Hermenault et Mozaïc de Longèves et de l’École Intercommunale de Musique et de Danse.

En présence de Pascal Péroteau accompagné de ses acolytes.

Ouvert à tous – Gratuit

En partenariat avec la Commune de Longèves.

.

Rue de la Pionnerie Salle Polyvalente

Longèves 85200 Vendée Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-20 par Vendée Expansion