Concert de musique de films Rue de la Petite Tombelle Boynes, 5 novembre 2023, Boynes.

Boynes,Loiret

Concert de chœurs éternels au chapiteau du Pôle à Boynes. Mise en lumière 80 ans de musiques de film avec avec la participation exceptionnelle de la cantatrice québécoise Aline Kutan..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 17:30:00. EUR.

Rue de la Petite Tombelle

Boynes 45300 Loiret Centre-Val de Loire



Concert de ch?urs éternels at the Pôle big top in Boynes. Highlighting 80 years of film music with the exceptional participation of Quebec singer Aline Kutan.

Concierto de canciones eternas en la carpa principal del Pôle de Boynes. Puesta en valor de 80 años de música de cine con la participación excepcional de la cantante quebequesa Aline Kutan.

Konzert der ewigen Ch?urs im Festzelt « Le Pôle » in Boynes. Einblicke in 80 Jahre Filmmusik mit der außergewöhnlichen Teilnahme der Quebecer Sängerin Aline Kutan.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT GRAND PITHIVERAIS