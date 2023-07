[THÉÂTRE] Festival : Les Planches de Bavent Rue de la petite justice Bavent, 17 novembre 2023, Bavent.

Bavent,Calvados

La ville de Bavent vous propose la deuxième édition du festival » Les planches de Bavent » regroupant des troupes de théâtre locales. Trois représentations seront proposées au cours de ce week-end ! Programme disponible sur www.bavent.fr.

Vendredi 17 novembre à 20h30 : » La chambre mandarine » de Robert Thomas par la troupe » Ciel mon théâtre » de Bavent.

Samedi 18 novembre à 20h30 : » On s’arrache » de Noël Chomel présentée par la troupe » Théâtre de la côte fleurie » de Cabourg/Houlgate.

Dimanche 19 novembre à 15h : » Une lettre bien tapée « ; » Fausse alerte » et » Villa à vendre » de Sacha Guitry présentée par la troupe « Div’in Comédie » de Dives-sur-Mer.

Vendredi 24 novembre à 20h30 : « Poker pour l’Australie » de François Scharre présentée par la troupe » « Les baladins » de Hérouvillette.

Samedi 25 novembre à 20h30 : » La cervelle est sous le chapeau » de Jean-Claude Martineau présentée par la troupe » Poulet Court Ô Jardin » de Ranville.

Dimanche 26 novembre à 15h : » Huit clos » de Éric Beauvillain présentée par la troupe » Les Quiproquoi » de Dozulé.

Participation libre au chapeau..

Rue de la petite justice

Bavent 14860 Calvados Normandie



The town of Bavent presents the second edition of the « Les planches de Bavent » festival, bringing together local theater groups. Three performances will be given over the weekend! Program available at www.bavent.fr.

Friday November 17 at 8:30 p.m.: « La chambre mandarine » by Robert Thomas, by the « Ciel mon théâtre » troupe from Bavent.

Saturday November 18 at 8:30pm: « On s’arrache » by Noël Chomel, presented by the « Théâtre de la côte fleurie » troupe from Cabourg/Houlgate.

Sunday November 19 at 3pm: « Une lettre bien tapée »; « Fausse alerte » and « Villa à vendre » by Sacha Guitry presented by the « Div’in Comédie » troupe from Dives-sur-Mer.

Friday November 24 at 8:30pm: « Poker pour l’Australie » by François Scharre presented by the troupe « Les baladins » from Hérouvillette.

Saturday November 25 at 8:30pm: « La cervelle est sous le chapeau » by Jean-Claude Martineau, presented by the « Poulet Court Ô Jardin » troupe from Ranville.

Sunday November 26 at 3pm: « Huit clos » by Éric Beauvillain presented by the « Les Quiproquoi » troupe from Dozulé.

Free participation by hat.

La ciudad de Bavent organiza la segunda edición del festival « Les planches de Bavent », que reúne a grupos de teatro locales. Habrá tres representaciones durante el fin de semana Programa disponible en www.bavent.fr.

Viernes 17 de noviembre a las 20.30 h: « La chambre mandarine » de Robert Thomas, por la compañía de teatro « Ciel mon théâtre » de Bavent.

Sábado 18 de noviembre a las 20.30 h: « On s’arrache » de Noël Chomel, por la compañía « Théâtre de la côte fleurie » de Cabourg/Houlgate.

Domingo 19 de noviembre a las 15:00 h: « Une lettre bien tapée »; « Fausse alerte » y « Villa à vendre » de Sacha Guitry presentadas por la compañía « Div’in Comédie » de Dives-sur-Mer.

Viernes 24 de noviembre a las 20.30 h: « Poker pour l’Australie » de François Scharre presentado por la compañía « Les baladins » de Hérouvillette.

Sábado 25 de noviembre a las 20.30 h: « La cervelle est sous le chapeau » de Jean-Claude Martineau presentado por la compañía « Poulet Court Ô Jardin » de Ranville.

Domingo 26 de noviembre a las 15:00 h: « Huit clos » de Éric Beauvillain presentado por la compañía « Les Quiproquoi » de Dozulé.

Participación libre con sombrero.

Die Stadt Bavent bietet Ihnen die zweite Ausgabe des Festivals « Les planches de Bavent » an, das lokale Theatergruppen zusammenbringt. An diesem Wochenende werden drei Aufführungen angeboten! Das Programm finden Sie unter www.bavent.fr.

Freitag, 17. November, 20.30 Uhr: « La chambre mandarine » von Robert Thomas, aufgeführt von der Theatergruppe « Ciel mon théâtre » aus Bavent.

Samstag, 18. November, 20.30 Uhr: « On s’arrache » von Noël Chomel, aufgeführt von der Truppe « Théâtre de la côte fleurie » aus Cabourg/Houlgate.

Sonntag, 19. November, 15.00 Uhr: « Une lettre bien tapée »; « Falscher Alarm » und « Villa à vendre » von Sacha Guitry, präsentiert von der Theatergruppe « Div’in Comédie » aus Dives-sur-Mer.

Freitag, den 24. November um 20.30 Uhr: « Poker for Australia » von François Scharre, aufgeführt von der Theatergruppe « Les baladins » aus Hérouvillette.

Samstag, 25. November um 20.30 Uhr: « La cervelle est sous le chapeau » von Jean-Claude Martineau, präsentiert von der Theatergruppe « Poulet Court Ô Jardin » aus Ranville.

Sonntag, 26. November, 15.00 Uhr: « Huit clos » von Eric Beauvillain, präsentiert von der Theatergruppe « Les Quiproquoi » aus Dozulé.

Freie Teilnahme mit Hut.

