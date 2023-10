L’HEURE DU CONTE POUR TOUS – IL ÉTAIT TEMPS Rue de la Pépinière Yutz, 31 janvier 2024, Yutz.

Yutz,Moselle

Par la Cie Incognito

Lison, la fée des couleurs, ne va pas laisser Céleste broyer du noir et l’entraîne dans une incroyable aventure.. Enfants

Mercredi 2024-01-31 15:00:00 fin : 2024-01-31 . 5 EUR.

Rue de la Pépinière

Yutz 57970 Moselle Grand Est



Lison, the color fairy, won’t let Céleste brood, and takes her on an incredible adventure.

Por Cie Incognito

Lison, el hada de los colores, no va a dejar que Céleste se entretenga y la lleva a vivir una aventura increíble.

Von der Cie Incognito

Lison, die Farbenfee, lässt Celeste nicht länger grübeln und nimmt sie mit auf ein unglaubliches Abenteuer.

