LA FABRIQUE DU PÈRE NOËL Rue de la Pépinière Yutz, 20 décembre 2023, Yutz.

Yutz,Moselle

Par la Cie Globe théâtre.

Monsieur Fontaine et l’espiègle lutin Mélusine vous invitent à visiter la Fabrique du Père Noël. Magie et humour vont bouleverser cette journée extraordinaire. Les deux personnages, aidés des enfants, mèneront ils cette mission à son terme ?. Enfants

Mercredi 2023-12-20 15:00:00 fin : 2023-12-20 . 5 EUR.

Rue de la Pépinière

Yutz 57970 Moselle Grand Est



By Cie Globe théâtre.

Monsieur Fontaine and the mischievous elf Mélusine invite you to visit Santa?s factory. Magic and humor will turn this extraordinary day upside down. Will the two characters, with the help of the children, bring their mission to a successful conclusion?

Por Cie Globe théâtre.

Monsieur Fontaine y el travieso duende Mélusine le invitan a visitar la fábrica de Papá Noel. La magia y el humor pondrán patas arriba este día extraordinario. ¿Lograrán los dos personajes, con la ayuda de los niños, llevar a buen puerto su misión?

Von der Cie Globe théâtre.

Monsieur Fontaine und der schelmische Kobold Melusine laden Sie ein, die Fabrik des Weihnachtsmannes zu besuchen. Magie und Humor werden diesen außergewöhnlichen Tag verändern. Werden die beiden Figuren mit Hilfe der Kinder diese Mission zu Ende führen?

Mise à jour le 2023-08-31 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME