BURN OUT OU SUPERCHERIE Rue de la Pépinière Yutz, 1 décembre 2023, Yutz.

Yutz,Moselle

« Burn out ou supercherie ? » Par la Cie De Bouche à Oreilles

Robert Lardon ne parvient plus à se lever. Sa Responsable de Service qui est également sa maîtresse a eu raison de lui. Il ne peut plus et ne veut plus la voir et refuse de retourner au travail. Ce qui ne va pas arranger les affaires de sa femme qui avait prévu un rendez-vous galant à la maison avec son médecin de famille, le Docteur Marcel Faitout.. Tout public

Vendredi 2023-12-01 20:30:00 fin : 2023-12-01 . 0 EUR.

Rue de la Pépinière

Yutz 57970 Moselle Grand Est



« Burn out or deception? By Cie De Bouche à Oreilles

Robert Lardon can’t get out of bed. His department manager, who is also his mistress, has got the better of him. He can’t and won’t see her anymore, and refuses to go back to work. Which doesn’t help his wife, who had planned a date at home with her family doctor, Docteur Marcel Faitout.

¿ »Burn out » o engaño? Por Cie De Bouche à Oreilles

Robert Lardon no puede levantarse de la cama. Su jefa, que es también su amante, se ha apoderado de él. Ya no puede ni quiere verla y se niega a volver al trabajo. Esto no ayuda a su mujer, que había quedado con su médico de cabecera, el doctor Marcel Faitout, en su casa.

« Burn out oder Täuschung? » Von der Cie De Bouche à Oreilles

Robert Lardon schafft es nicht mehr, aufzustehen. Seine Abteilungsleiterin, die auch seine Geliebte ist, hat ihn überfordert. Er kann und will sie nicht mehr sehen und weigert sich, wieder zur Arbeit zu gehen. Seine Frau hat sich zu Hause mit ihrem Hausarzt, Dr. Marcel Faitout, verabredet.

Mise à jour le 2023-09-01 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME