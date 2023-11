SPECTACLE HUMOUR – JUSQU’A MAINTENANT – PAR DOUG LE FRISÉ Rue de la Pépinière Yutz, 24 novembre 2023, Yutz.

Yutz,Moselle

Il retrace son enfance, son adoption, le lien avec ses parents, les difficultés qu’ils ont dû surmonter, sa nouvelle vie de couple jusqu’à aujourd’hui. De Dijon à la Meuse en passant par Metz, dans ce spectacle, il se confie. Humour et émotion, il montre qu’il a grandi, que sa vision des choses a changé.. Tout public

Vendredi 2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-24 . 0 EUR.

Rue de la Pépinière

Yutz 57970 Moselle Grand Est



He recounts his childhood, his adoption, the bond with his parents, the difficulties they had to overcome, his new life as a couple, and his current situation. From Dijon to the Meuse, via Metz, in this show, he confides in us. With humor and emotion, he shows that he has grown up, that his vision of things has changed.

Relata su infancia, su adopción, la relación con sus padres, las dificultades que tuvieron que superar y su nueva vida en pareja, hasta nuestros días. De Dijon a Metz, pasando por La Meuse, en este espectáculo se confía a nosotros. Con humor y emoción, nos muestra que ha crecido y que su visión de las cosas ha cambiado.

Er erzählt von seiner Kindheit, seiner Adoption, der Verbindung zu seinen Eltern, den Schwierigkeiten, die sie überwinden mussten, seinem neuen Leben als Ehepaar bis heute. Von Dijon über Metz bis zur Meuse, in dieser Show vertraut er sich uns an. Humorvoll und emotional zeigt er, dass er erwachsen geworden ist und dass sich seine Sicht der Dinge verändert hat.

