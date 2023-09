EXPOSITION ET TÉMOIGNAGES DES 60 ANS D’HISTOIRE DE LA MJC Rue de la Pépinière Yutz, 22 novembre 2023, Yutz.

Yutz,Moselle

Tant de générations qui représentent aujourd’hui 60 ans d’histoire, de souvenirs et de nouveautés pour le plus grand nombre. Une exposition remplie d’images et de textes de la MJC vue par les yussois et yussoises depuis sa création.

Vous serez accueillis par de fidèles musiciens, d’anciens et nouveaux sympathisants et partenaires.. Tout public

Mercredi 2023-11-22 18:30:00 fin : 2023-11-22 . 0 EUR.

Rue de la Pépinière

Yutz 57970 Moselle Grand Est



So many generations that today represent 60 years of history, memories and novelties for as many people as possible. An exhibition filled with images and texts of the MJC as seen by the people of Yussia since its creation.

You’ll be welcomed by loyal musicians, old and new supporters and partners.

Tantas generaciones que hoy representan 60 años de historia, recuerdos y novedades para el mayor número de personas posible. Una exposición llena de imágenes y textos del MJC visto por la gente de Yusset desde su creación.

Será recibida por músicos fieles, antiguos y nuevos simpatizantes y socios.

So viele Generationen, die heute 60 Jahre Geschichte, Erinnerungen und Neuigkeiten für die breite Masse repräsentieren. Eine Ausstellung voller Bilder und Texte über das MJC aus der Sicht der Yusser und Yusserinnen seit seiner Gründung.

Sie werden von treuen Musikern, alten und neuen Sympathisanten und Partnern empfangen.

Mise à jour le 2023-08-31 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME