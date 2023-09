TOUR DE CHANT – ECLATS DE VOIX Rue de la Pépinière Yutz, 19 novembre 2023, Yutz.

Yutz,Moselle

Venez profiter d’un tour de chant dans une ambiance détendue, autour d’un bon café offert par un groupe de chanteurs locaux

qui partageront avec vous leurs coups de cœur musicaux. L’occasion de passer un agréable dimanche après-midi en famille.. Tout public

Dimanche 2023-11-19 15:00:00 fin : 2023-11-19 . 0 EUR.

Rue de la Pépinière

Yutz 57970 Moselle Grand Est



Come and enjoy a singing tour in a relaxed atmosphere, over a cup of coffee provided by a group of local singers

who will share their musical favourites with you. The perfect opportunity to spend a pleasant Sunday afternoon with the family.

Ven a disfrutar de una ronda de canto en un ambiente relajado, con una taza de café a cargo de un grupo de cantantes locales

que compartirán con usted sus favoritos musicales. Es una forma estupenda de pasar una tarde de domingo en familia.

Genießen Sie eine Gesangsrunde in einer entspannten Atmosphäre, bei einem guten Kaffee, der von einer Gruppe lokaler Sänger angeboten wird

die ihre musikalischen Vorlieben mit Ihnen teilen werden. Eine gute Gelegenheit, einen schönen Sonntagnachmittag mit der Familie zu verbringen.

Mise à jour le 2023-08-31 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME