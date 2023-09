IL COURT, IL COURT, LE MURET Rue de la Pépinière Yutz, 10 novembre 2023, Yutz.

Yutz,Moselle

Théâtre amateur » les Auboris » Le T.A.D.A

Les querelles de voisinage sont fréquentes entre les Derouin et les Nobet et le simple muret surmonté d’un grillage qui sépare leurs jardins, ne suffit pas à arrêter les manifestations de mauvaise humeur des deux protagonistes. Si encore, le mur était droit…. Tout public

Vendredi 2023-11-10 20:30:00 fin : 2023-11-10 . 0 EUR.

Rue de la Pépinière

Yutz 57970 Moselle Grand Est



Neighborhood quarrels are frequent between the Derouins and the Nobets, and the simple low wall topped by a wire fence separating their gardens isn’t enough to stop the two protagonists’ bad temper. If only the wall were straight?

Teatro aficionado « les Auboris » El T.A.D.A

Las peleas vecinales son frecuentes entre los Derouin y los Nobet, y el simple muro bajo rematado por una alambrada que separa sus jardines no basta para frenar el mal humor de los dos protagonistas. ¿Si el muro fuera recto?

Amateurtheater « Les Auboris » Das T.A.D.A

Zwischen den Derouins und den Nobets kommt es häufig zu Nachbarschaftsstreitigkeiten, und die einfache Mauer mit dem Maschendrahtzaun, die ihre Gärten voneinander trennt, reicht nicht aus, um die schlechte Laune der beiden Protagonisten zu stoppen. Wenn die Mauer nur gerade wäre?

