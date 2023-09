CINÉ PARIS Rue de la Pépiière Yutz, 12 janvier 2024, Yutz.

Yutz,Moselle

Ciné Paris par la Cie Incognito

Dans un café imaginaire, des personnages issus des plus grands films du cinéma français se croisent et se recroisent.. Tout public

Vendredi 2024-01-12 20:30:00 fin : 2024-01-12 . .

Rue de la Pépiière

Yutz 57970 Moselle Grand Est



Ciné Paris by Cie Incognito

In an imaginary café, characters from the greatest films of French cinema cross paths again and again.

Ciné Paris de Cie Incognito

En un café imaginario, los personajes de las grandes películas del cine francés se cruzan una y otra vez.

Ciné Paris von der Cie Incognito

In einem imaginären Café treffen und begegnen sich Figuren aus den größten Filmen des französischen Kinos.

Mise à jour le 2023-09-01 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME