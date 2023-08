Journées du patrimoine | Eglise de Saint-Vaast-lès-Mello Rue de la Paix Saint-Vaast-lès-Mello, 16 septembre 2023, Saint-Vaast-lès-Mello.

Saint-Vaast-lès-Mello,Oise

Dans le cadre des journées du patrimoine, l’église Saint-Vaast de Saint-Vaast-lès-Mello sera ouverte de 10h à 17h. exposition des travaux des Ateliers de l’école d’architecture Chaillot. Les différents désordres de l’église, les possibilités de restauration et d’aménagement. Gratuit, entrée libre..

Rue de la Paix

Saint-Vaast-lès-Mello 60660 Oise Hauts-de-France



As part of Heritage Days, Saint-Vaast church in Saint-Vaast-lès-Mello will be open from 10 a.m. to 5 p.m. with an exhibition of work by the Ateliers de l?école d?architecture Chaillot. The various disorders of the church, possibilities for restoration and development. Free admission.

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, la iglesia de Saint-Vaast, en Saint-Vaast-lès-Mello, abrirá sus puertas de 10.00 a 17.00 horas, con una exposición de obras de los Ateliers de l’école d’architecture Chaillot. Los diferentes trastornos de la iglesia, las posibilidades de restauración y de valorización. Entrada gratuita.

Im Rahmen der Tage des offenen Denkmals ist die Kirche Saint-Vaast in Saint-Vaast-lès-Mello von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Ausstellung der Arbeiten der Ateliers de l’école d’architecture Chaillot. Die verschiedenen Missstände der Kirche, Möglichkeiten der Restaurierung und Gestaltung. Kostenlos, freier Eintritt.

