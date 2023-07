LES ATELIERS POUR ENFANTS : VACANCES AU MUSÉE rue de la Paix – Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg, 12 juillet 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Tu as 8 ans ou plus ? Viens passer tes vacances au Musée du Pays de Sarrebourg ! Découvre l’exposition sur les biscuits de porcelaine et fabrique une petite sculpture ! L’inscription est obligatoire par téléphone ou mail. Les places sont limitées.. Enfants

Vendredi 14:00:00

rue de la Paix – Musée du Pays de Sarrebourg

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Are you 8 or over? Come and spend your vacation at the Musée du Pays de Sarrebourg! Discover the exhibition on porcelain cookies and make a little sculpture! Registration is compulsory by phone or e-mail. Places are limited.

¿Tienes 8 años o más? ¡Ven a pasar tus vacaciones al Museo del País de Sarrebourg! Descubre la exposición sobre las galletas de porcelana y ¡haz una pequeña escultura! Debes inscribirte por teléfono o correo electrónico. Las plazas son limitadas.

Bist du 8 Jahre alt oder älter? Dann komm und verbringe deine Ferien im Museum des Pays de Sarrebourg! Entdecke die Ausstellung über Porzellankekse und baue eine kleine Skulptur! Die Anmeldung ist per Telefon oder E-Mail erforderlich. Die Plätze sind begrenzt.

