LECTURE DE CONTES AUTOUR DE NOËL rue de la Paix – Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg, 4 décembre 2023, Sarrebourg.

Rejoignez le Musée du Pays de Sarrebourg pour un voyage enchanteur au pays des contes de Noël !

Cette lecture est gratuite pour les enfants.. Enfants

Dimanche 2023-12-10 14:30:00 fin : 2023-12-17 . 6 EUR.

rue de la Paix – Musée du Pays de Sarrebourg

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Join the Musée du Pays de Sarrebourg for an enchanting journey into the land of Christmas tales!

This reading is free for children.

Acompañe al Museo del País de Sarrebourg en un encantador viaje al país de los cuentos de Navidad

Esta lectura es gratuita para los niños.

Begleiten Sie das Museum des Pays de Sarrebourg auf eine zauberhafte Reise ins Land der Weihnachtsmärchen!

Diese Lesung ist für Kinder kostenlos.

Mise à jour le 2023-11-30 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG