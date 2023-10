ANIMATION SELFIE AVEC FREYA LA SORCIÈRE rue de la Paix – Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg, 21 octobre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Venez vous photographier avec Freya, la sorcière du musée du Pays de Sarrebourg !!!

Animation gratuite, pour les enfants, durant les deux d’ouverture du musée.. Enfants

Vendredi 2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-31 18:00:00. 6 EUR.

rue de la Paix – Musée du Pays de Sarrebourg

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Come and have your photo taken with Freya, the witch from the Musée du Pays de Sarrebourg!!!

Free activities for children during the museum’s two opening hours.

Ven a hacerte una foto con Freya, la bruja del Museo del País de Sarrebourg

Actividades gratuitas para niños cuando el museo está abierto.

Kommt und fotografiert euch mit Freya, der Hexe des Museums des Pays de Sarrebourg!!!

Kostenlose Animation für Kinder während der beiden Öffnungszeiten des Museums.

Mise à jour le 2023-10-04 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG