SOIRÉE JEUX WHEN I DREAM rue de la Paix – Bibliothèque Pierre Messmer Sarrebourg, 4 décembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Cette soirée jeux s’adresse aux ados et adultes. Elle est proposée par a bibliothèque Pierre Messmer et la Compagnie des joueurs. Il est nécessaire de s’inscrire.. Adultes

Samedi 2023-12-09 20:00:00 fin : 2023-12-09 . 0 EUR.

rue de la Paix – Bibliothèque Pierre Messmer

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



This game night is aimed at teenagers and adults. It is organized by the Pierre Messmer library and the Compagnie des joueurs. Registration is required.

Esta velada de juegos está dirigida a adolescentes y adultos. Está organizada por la Biblioteca Pierre Messmer y la Compagnie des joueurs. Es necesario inscribirse.

Dieser Spieleabend richtet sich an Jugendliche und Erwachsene. Er wird von der Bibliothek Pierre Messmer und der Compagnie des joueurs angeboten. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-30 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG