QUIZZ LITTÉRAIRE rue de la Paix – Bibliothèque Pierre Messmer Sarrebourg, 25 novembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Pour tester votre culture générale en vous amusant, en famille ou entre amis !

Animation gratuite, sur inscription.. Adultes

Samedi 2023-11-25 14:30:00 fin : 2023-11-25 16:30:00. 0 EUR.

rue de la Paix – Bibliothèque Pierre Messmer

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Test your general knowledge while having fun with family and friends!

Free activity, registration required.

Ponga a prueba sus conocimientos generales mientras se divierte con su familia y amigos

Actividad gratuita, inscripción obligatoria.

Testen Sie Ihr Allgemeinwissen auf spielerische Weise, mit der Familie oder mit Freunden!

Kostenlose Animation, Anmeldung erforderlich.

