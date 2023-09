QUIZZ LITTÉRAIRE rue de la Paix – Bibliothèque Pierre Messmer Sarrebourg, 30 septembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Venez affronter d’autres lecteurs et gagnez des livres !

Inscription par téléphone ou mail. Adultes

Samedi 2023-09-30 14:30:00 fin : 2023-09-30 . 0 EUR.

rue de la Paix – Bibliothèque Pierre Messmer

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Come and compete against other readers and win books!

Registration by phone or e-mail

¡Ven a competir contra otros lectores y gana libros!

Inscripción por teléfono o correo electrónico

Treten Sie gegen andere Leser an und gewinnen Sie Bücher!

Anmeldung per Telefon oder E-Mail

Mise à jour le 2023-09-21 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG